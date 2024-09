Israel nennt nach Beirut-Angriff Details zu Hisbollah-Opfern

Baerbock dringt bei Kollegen in Israel und im Libanon auf Deeskalation

16.30 Uhr: Angesichts der Gewalteskalation im Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sich mit den Regierungen von Israel und dem Libanon ausgetauscht und auf Deeskalation gedrungen. "Erneut hält eine ganze Region den Atem an", erklärt das Auswärtige Amt am Samstag im Onlinedienst X. Es brauche im Nahen Osten "dringend konkrete Schritte, um eine weitere Eskalation und noch mehr zivile Opfer zu vermeiden".

"Zu dem, was jetzt getan werden muss" sei Baerbock "mit ihren Amtskollegen in Israel und Libanon in Kontakt" gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter.