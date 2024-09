Newsblog zum Krieg in Nahost Nach Explosionen: Hisbollah meldet Tod von 20 Mitgliedern Von afp , luc 19.09.2024 - 09:43 Uhr Lesedauer: 6 Min. Eine von der Hisbollah organisierte Beerdigung nach den Explosionen (Archivbild): Die Terrororganisation gibt den Tod von 20 Mitgliedern bekannt. (Quelle: IMAGO/Abd Rabbo Ammar/ABACA/imago) Kopiert News folgen

Am Mittwoch detonieren erneut Kommunikationsgeräte im Libanon. Jetzt hat die Hisbollah den Tod von 20 Mitgliedern gemeldet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach Explosionen: Hisbollah meldet Tod von 20 Mitgliedern

9.16 Uhr: Nach der mutmaßlich koordiniert ausgelösten Explosion von Funksprechgeräten im Libanon gibt die islamistische Hisbollah den Tod von 20 Mitgliedern bekannt. Die Terrororganisation verkündet den Tod der 20 Mitglieder, ohne offiziell die Ursache zu nennen. Aus der Hisbollah nahestehenden Kreisen hieß es aber, die Mitglieder seien durch die Explosionen der Walkie-Talkies getötet worden.

Mittwoch, 18. September.

Westliche Diplomaten beraten am Donnerstag in Paris über Lage in Nahost

22.09 Uhr: Ranghohe Diplomaten der USA, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs und Italiens treffen am Donnerstag in Paris zu Gesprächen über die Lage im Nahen Osten zusammen. Nach Diplomatenangaben aus Paris wird US-Außenminister Antony Blinken an dem Treffen in der französischen Hauptstadt teilnehmen, nachdem er zuvor bereits bei einem Besuch in Kairo die Wichtigkeit einer Feuerpause bekräftigt hatte.

Den Angaben aus Paris zufolge nimmt auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) teil. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es dagegen, für Deutschland werde der Politische Direktor des Auswärtigen Amtes an dem kurzfristig anberaumten Treffen teilnehmen.

Iran will rund 100 Verletzte aus dem Libanon ausfliegen

22.04 Uhr: Rettungsdienste des Iran wollen nach den Explosionen im Libanon rund 100 Verletzte ausfliegen. Die meisten der Verwundeten, die in iranische Krankenhäuser gebracht werden sollen, hätten Verletzungen an Händen und Augen erlitten, sagte der Leiter der Roten Halbmond-Gesellschaft, Pirhussein Koliwand. 95 Patienten würden in den kommenden Stunden ausgeflogen.

Minister Galant: Neue Phase des Kriegs

21.07 Uhr: Nach den Explosionen im Libanon hat Israels Verteidigungsminister Joav Galant eine "neue Phase" des Kriegs angekündigt. "Der Schwerpunkt verlagert sich nach Norden", sagte Galant nach Angaben seines Büros. Dort liefern sich Israels Armee und die libanesische Hisbollah-Miliz seit Monaten Gefechte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ministerium: Zahl der Toten im Libanon steigt auf 14

20.40 Uhr: Nach den Explosionen von Sprechfunkgeräten steigt die Zahl der Opfer im Libanon. Das Gesundheitsministerium des Landes teilt mit, dass 14 Menschen gestorben und weitere 450 verletzt worden seien. Von der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz benutzte mobile Funkgeräte im Süden des Libanon und in den südlichen Vororten Beiruts waren zuvor explodiert.

Video | Überwachungskamera filmt Explosion Player wird geladen Quelle: t-online

Experte zu Hisbollah: "Jetzt stehen sie nackt da"

19.13 Uhr: Auf Knopfdruck explodieren Hunderte Funkempfänger im Libanon. Experten sehen darin die Überlegenheit des Mossad über die Hisbollah. Mehr dazu lesen Sie hier.

Analyse: Nun droht ein Flächenbrand

18.13 Uhr: Im Libanon explodieren fast zeitgleich Tausende Pager und verletzen ihre Träger. Dabei soll es sich um einen gezielten Schlag des israelischen Geheimdienstes gegen die Hisbollah gehandelt haben – mit fatalen Folgen für die Region. Mehr dazu lesen Sie hier.

Erneut Explosionen im Libanon – 100 Verletzte

16.52 Uhr: Nach dem mutmaßlich von Israel koordinierten Angriff mit präparierten Pagern im Libanon gibt es in der Hauptstadt Beirut und anderen Orten im Land erneut Explosionen elektronischer Geräte. Nach Behördenangaben seien mindestens 100 Menschen verletzt worden. Das libanesische Gesundheitsministerium teilt zudem mit, dass dabei am Mittwoch mindestens ein Mensch getötet wurde.

Libanesische Sicherheitskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass Walkie-Talkies von Hisbollah-Mitgliedern explodierten. Auch aus Hisbollah-Kreisen heißt es, dass "drahtlose Geräte, wie Walkie-Talkies" explodiert seien. Augenzeugen in einem südlichen Vorort Beiruts berichten: "Wir hören die gleichen Geräusche wie gestern." In der Hafenstadt Tyrus sind Explosionsgeräusche zu hören. Zahlreiche Krankenwagen seien im Einsatz, berichten Menschen von vor Ort.