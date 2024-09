Aktualisiert am 28.09.2024 - 11:27 Uhr

Hassan Nasrallah stand 30 Jahre lang an der Spitze der Hisbollah. In dieser Zeit hat er sich weit über den Libanon und Israel hinaus viele Feinde gemacht.

Flucht, Studium und Aufstieg zum Generalsekretär

Nasrallah wurde 1960 in einer armen Gegend im Osten der libanesischen Hauptstadt Beirut geboren. Mit Beginn des Bürgerkriegs im Libanon floh seine Familie in den Süden des Landes. Im Jahr 1976 brach er für religiöse Studien in die irakische Schiitenhochburg Nadschaf auf. Nasrallah wurde jedoch nur zwei Jahre später wegen seiner oppositionellen Tätigkeiten von der säkularen Baath-Partei unter dem damaligen Machthaber Saddam Hussein ausgewiesen.