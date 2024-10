Am Schwarzen Meer

In der Sommerresidenz Botscharow Rutschej verbringt der Kremlchef gewöhnlich die schönsten Tage des Jahres. Doch in diesem Jahr war offenbar kaum dort.

Kremlchef Wladimir Putin meidet offenbar eines seiner liebsten Luxusanwesen. Seit März sei Putin kein einziges Mal in der Sommerresidenz Botscharow Rutschej bei Sotschi am Schwarzen Meer gewesen, berichtet das oppositionelle russische Medium "Proekt".

In dem auf Youtube erschienenen Videobericht heißt es, Putin fürchte auf dem Anwesen um seine Sicherheit, nachdem es im Herbst 2023 mehrere ukrainische Drohnenangriffe in der Nähe von Sotschi gab. Eine Quelle aus der Umgebung Putins habe diese Deutung bestätigt, berichtet "Proekt". In diesem Zusammenhang sei sogar das Hauptgebäude auf dem weitläufigen Gelände abgerissen worden, wie diese auf X verbreiteten Satellitenaufnahmen zeigen sollen: