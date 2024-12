Besser als der deutsche Leopard 2? Kim Jong Un stellt hochmodernen Panzer vor

Von t-online , wan Aktualisiert am 02.12.2024 - 13:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Modell des Tianma 2 auf einer Messe in Pjöngjang: Der Panzer soll das modernste Modell im Waffenarsenal Nordkoreas sein. (Quelle: TV Nordkorea)

Nordkorea hat ein neues Panzermodell vorgestellt. Technisch liegt es an der Weltspitze, ein Einsatz steht aber noch aus.

Nordkorea hat seinen neuen Panzer Tianma 2 erstmals auf einer Messe vorgestellt. Der Nachfolger des Chonma 2 hat mehrere neue Funktionen, die ihn zu einem modernen Kampfgerät machen. So verfügt er über eine automatische Nachladung und kommt mit drei statt vier Mann Besatzung aus, wie die Militärwebseite "Militarywatch Magazine" berichtet. Neu ist auch, dass der Panzer schneller feuern kann als ältere Modelle.

Die Funktion einer automatischen Nachladung wurde noch zu Zeiten der Sowjetunion entwickelt, fand dann auch Einzug in chinesische und südkoreanische Panzer. Die USA und Deutschland haben sie noch nicht, auch wenn der amerikanische M1 Abrams sie 2030 bekommen soll, wie "Militarywatch Magazine" berichtet. Der Vorteil dieser Funktion ist, dass damit der Ladeschütze entfallen kann.

Radar soll Raketen erkennen

Neu sind offenbar beim Tianma 2 auch seine Schutzvorrichtungen. So soll ein Radar ständig die Umgebung überwachen und ankommende Geschosse erkennen, ihre Bahn berechnen und Abwehrmaßnahmen auslösen können. Bislang haben weltweit nur wenige Panzer solche ausgefeilten aktiven Abwehrsysteme, heißt es in dem Bericht. Russland habe sie erst im August 2024 in seine T-90-Panzer eingebaut. Der deutsche Leopard-2 hat bislang nur passive Abwehr, wie eine verstärkte Panzerung und Belüftungssystem im Falle von Angriffen mit Chemiewaffen. Im Ukraine-Krieg wurden mehrere Panzer außerdem mit Käfigen ausgerüstet, die angreifende Drohnen abfangen sollen.

Der Tianma 2 verfügt dem Bericht zufolge über eine 125-mm-Kanone, die panzerbrechende Munition mit noch stärkerer Durchschlagskraft abfeuern kann als das Vorgängermodell. Als zweite Waffe befindet sich ein 12,7-mm-Maschinengewehr an Bord. Der Panzerturm ist offenbar mit Anti-Drohnen-Technologie ausgerüstet. Außerdem soll der Tianma 2 in der Lage sein, Anti-Panzer-Raketen abzufeuern, die als Bulsae-4 bezeichnet werden. Diese Raketen sind bereits als Teil der Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland im Ukraine-Krieg im Einsatz.

Bericht: Mit Leopard 2 konkurrenzfähig

Mit einer verstärkten Panzerung soll Nordkoreas neuestes Kriegsgerät eine größtmögliche passive Abwehr gegen Einschläge bieten. Schutzgitter rund um den Panzer sollen gegen Angriffe mit Panzerfäusten helfen. Ein Panoramasichtsystem für den Kommandanten und den Richtschützen ermöglicht eine verbesserte Zielerfassung und -verfolgung sowie ein deutlich verbessertes Situationsbewusstsein. Der Tianma 2 scheint, so die Einschätzung des Militärmagazins, Nordkoreas erste Kampfpanzerklasse zu sein, die zur Weltklasse gehört. "Seine Leistung scheint mit führenden Konkurrenten wie dem deutschen Leopard 2A7, dem chinesischen VT-4 und dem russischen T-90M durchaus konkurrenzfähig zu sein", heißt es in dem Bericht.