Offiziell besitzt der russische Präsident zwei Töchter aus einer mittlerweile geschiedenen Ehe. Eine weitere Tochter soll allerdings in Frankreich leben.

Über das Privatleben des russischen Präsidenten Wladimir Putin ranken sich viele Geschichten. Offiziell ist bekannt, dass Putin bis 2013 verheiratet war und mit seiner damaligen Ehefrau Ljudmila zwei Töchter hat: Maria und Jekaterina.

Allerdings werden Putin zahlreiche Affären nachgesagt: Häufig fällt dabei der Name der ehemaligen Profi-Turnerin Alina Kabajewa, mit der Putin auch mehrere uneheliche Kinder haben soll. Mehr über Kabajewa lesen Sie hier.

Eine Recherche des ukrainischen Fernsehsenders TSN brachte bereits im Dezember eine weitere uneheliche Tochter des russischen Präsidenten ins Spiel: Sie soll unter dem Namen Elizaweta Rudnowa in Paris gelebt und studiert haben. Die Mutter soll die Russin Swetlana Kriwonogich sein, aktuell Minderheitsaktionärin der "Rossiya Bank" und eine der reichsten Frauen Russlands. Ihr Name findet sich auch auf einer Sanktionsliste der britischen Regierung. Der Bank werden dort unter anderem Investitionen in die völkerrechtswidrig von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim vorgeworfen.

Erstmals berichtete über die angebliche uneheliche Tochter 2020 das unabhängige russische Nachrichtenmedium "Projekt": Damals schrieb das Portal, dass Kriwonogichs Tochter auffallende Ähnlichkeit mit dem russischen Präsidenten besitze und sie ihr Vermögen einer Affäre mit Putin zu verdanken habe. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte damals die Berichte bestritten und davon gesprochen, dass er von der Frau noch nie etwas gehört habe.

Name verrät wohl Abstammung

Der Geburtsname der heute 21-jährigen soll Elizaweta Wladimirowna Kriwonogich lauten, ihr Mittelname steht dabei für "Tochter von Wladimir". Über die Frau berichtete erneut 2021 die unabhängige russische Zeitung "Moscow Times": So soll sie unter dem Namen Luisa Rosowa in einem Club in Moskau als DJ aufgetreten sein. Damals soll es zu Protesten unter den Feiernden gekommen sein, da es sich um einen alternativen Klub in der Hauptstadt gehandelt haben soll.

Laut TSN wurde die mutmaßliche Putin-Tochter von einem Journalisten in einem Gespräch auf dem Netzwerk "Clubhouse" zu ihrer Familiengeschichte und zur Lage in Russland gefragt: Die junge Frau wich dabei den Fragen zu ihrem angeblichen Vater und zu Politik aus. "Ich lebe in meiner Blase und schaue überhaupt kein Fernsehen. Manchmal verfolge ich Nachrichten auf Telegram-Kanälen, aber auch nicht wirklich", sagte sie etwa zur Lage in Russland.