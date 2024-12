Nobelpreisträger warnt vor Bruch des Atomwaffen-Tabus

Aktualisiert am 10.12.2024 - 14:38 Uhr

Aktualisiert am 10.12.2024 - 14:38 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die drei Co-Vorsitzenden von Nihon Hidankyo nahmen den Friedensnobelpreis in Oslo entgegen. (Quelle: Heiko Junge/NTB Pool/AP/dpa/dpa-bilder)

Die japanische Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hidankyo ist mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Die drei Co-Vorsitzenden der Organisation, Terumi Tanaka, Shigemitsu Tanaka und Toshiyuki Mimaki, nahmen die Nobelmedaille und das dazugehörige Diplom auf einer Zeremonie im Rathaus von Oslo aus den Händen des Vorsitzenden des norwegischen Nobelkomitees, Jørgen Watne Frydnes, entgegen. Alle weiteren Nobelpreisträger sollten ihre Auszeichnungen am späten Nachmittag auf einer weiteren Preiszeremonie in Stockholm erhalten.

Angesichts von Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen etwa durch Russland warnte Terumi Tanaka im Nobelvortrag im Namen seiner Organisation, dass ein Bruch des "nuklearen Tabus" drohe. Man müsse sich vergegenwärtigen, dass es heute 4.000 sofort einsatzbereite nukleare Sprengköpfe in der Welt gebe. Sie könnten sofort Schäden anrichten, die diejenigen von Hiroshima oder Nagasaki um das Hundert- oder Tausendfache übertreffen könnten.

Preisträger: Koexistenz von Atomwaffen und Menschen nicht möglich

"Ich bitte deshalb jeden auf der Welt, gemeinsam darüber zu diskutieren, was wir tun müssen, um Atomwaffen abzuschaffen und von den Regierungen Maßnahmen zu verlangen, um dieses Ziel zu erreichen", sagte Tanaka laut der englischsprachigen Übersetzung der Rede. Er hatte den Abwurf auf Nagasaki als 13-Jähriger er- und überlebt, insbesondere hoffe er, dass sich die Überzeugung unter den Bürgern in den Atomwaffenstaaten und bei ihren Verbündeten verfestige, dass Atomwaffen und die Menschheit nicht nebeneinander existieren könnten und dürften.

"Lasst die Menschheit sich nicht selbst mit Atomwaffen zerstören!", sagte Tanaka. "Lasst uns gemeinsam an einer menschlichen Gesellschaft in einer Welt frei von Atomwaffen und frei von Kriegen arbeiten!"

Die USA hatten die vernichtenden Waffen im August 1945 über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Schätzungsweise 120.000 Einwohner wurden bei den beiden Abwürfen getötet, eine ähnlich hohe Zahl starb außerdem in den Folgemonaten und -jahren an Verbrennungen und Strahlungsverletzungen. Bis heute sind es die einzigen Atomwaffeneinsätze in einem Krieg gewesen.