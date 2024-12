Helfer warnen vor vielen Landminen in Syrien

Umbruch in Syrien

Aktualisiert am 15.12.2024 - 10:00 Uhr

Aktualisiert am 15.12.2024 - 10:00 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Gefahr unter anderem durch Landminen bleibt in Syrien sehr hoch. (Archivbild) (Quelle: Ghaith Alsayed/AP/dpa/dpa-bilder)

Das Ende von Machthaber al-Assad in Syrien hat das Land keineswegs sicherer gemacht. Gro├če Gebiete sind voller Minen und Sprengs├Ątze. Eine umfassende R├Ąumung k├Ânnte Jahrzehnte dauern.

Die britische Hilfsorganisation Halo Trust fordert internationale Bem├╝hungen, um die vielen Landminen in Syrien zu r├Ąumen und das Land sicherer zu machen. "Zur├╝ckkehrende Syrer wissen schlicht nicht, wo die Landminen liegen und warten. Sie sind ├╝ber Felder, D├Ârfer und St├Ądte zerstreut, deshalb sind die Menschen schrecklich gef├Ąhrdet", teilte Halo Trust mit. In Syrien gebe es aktuell "Millionen" Landminen und nicht explodierte Sprengs├Ątze sowie Streumunition.

"In einem gro├čen Krieg w├Ąren wir chancenlos"

Russlands Pl├Ąne im Kaukasus : "In einem gro├čen Krieg w├Ąren wir chancenlos"

Damian O"Brien, der bei Halo Trust das Syrien-Programm leitete, sagte, so etwas wie in Syrien habe er noch nie gesehen. "Zehntausende kommen t├Ąglich durch schwer verminte Gebiete, was zu unn├Âtigen t├Âdlichen Unf├Ąllen f├╝hrt."