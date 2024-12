Doch bei einem Treffen von Putin mit Staats- und Regierungschefs aus Armenien , Belarus, Kasachstan und Kirgistan am Donnerstag gab es deutliche Unstimmigkeiten, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Die Mitglieder der Eurasischen Wirtschaftsunion haben sich bei St. Petersburg getroffen, allerdings war der armenische Vertreter, Premierminister Nikol Paschinjan, nicht persönlich anwesend. Wegen einer Covid-Infektion, so der Bericht, hatte er über eine Videoschalte am Treffen teilgenommen.

Lukaschenko bietet Flugzeug an

Das wiederum schien Putins Verbündeten Alexander Lukaschenko nicht gepasst zu haben. Er ist derzeit der Vorsitzende der Union. Beim Treffen forderte er Paschinjan auf, bei der nächsten Zusammenkunft in Belarus persönlich anwesend zu sein. Doch dieser lehnte ab: Er wolle per Videoanruf teilnehmen. Lukaschenko, so die AP, fordert sogleich eine Erklärung und bot sogar an, den Premierminister sogar mit einem belarussischen Flugzeug abzuholen.