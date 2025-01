Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich sprach am Sonntag von einer "großartigen Idee", die im Gazastreifen herrschende Hamas kündigte umgehend Widerstand an.

Trump will langfristige Umsiedlung

Im Laufe der Jahrhunderte habe es im Gazastreifen bereits "viele, viele Konflikte" gegeben, sagte Trump an Bord der Air Force One vor Journalisten. Es müsse "irgendetwas" geschehen. "Sie sprechen da von anderthalb Millionen Menschen, und wir räumen einfach alles weg", führte der neue US-Präsident mit Blick auf die Menschen im Gazastreifen aus, wobei er eine deutlich niedrigere Einwohnerzahl nannte als die allgemeine Schätzung von 2,4 Millionen Einwohnern. Die Umsiedlung könne "vorübergehend oder langfristig" sein.

Die Mehrheit der Menschen im Gazastreifen ist seit dem Beginn des Krieges, der durch den Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden war, innerhalb des Palästinensergebiets vertrieben worden, viele von ihnen bereits mehrfach. Seit dem 19. Januar gilt für zunächst sechs Wochen eine Waffenruhe im Gazastreifen, in deren Verlauf die Hamas insgesamt 33 ihrer israelischen Geiseln freilassen soll.

"Fast alles ist zerstört und die Menschen sterben dort", sagte Trump zur Lage im Gazastreifen. "Deshalb würde ich lieber mit einigen arabischen Ländern zusammenarbeiten und an einem anderen Ort Wohnungen bauen, wo sie vielleicht zur Abwechslung einmal in Frieden leben können."

Israelischer Minister lobt Idee

"Die Idee, für sie andere Orte zu finden, in denen sie ein besseres Leben beginnen können, ist eine großartige Idee", lobte der israelische Minister Smotrich Trumps Vorstoß. "Nach Jahren der Glorifizierung von Terrorismus werden sie in der Lage sein, ein neues und gutes Leben an anderen Orten aufzubauen", fügte der rechtsextreme Politiker mit Blick auf die Herrschaft der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen hinzu.

Smotrich will nach eigenen Angaben mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem Kabinett daran arbeiten, Trumps Plan "so bald wie möglich umzusetzen". Nur unkonventionelle Überlegungen zur Beilegung des Nahost-Konflikts könnten eine "Lösung des Friedens und der Sicherheit" bringen, sagte er.

Hamas lehnt Plan ab

Die 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens sind zumeist palästinensische Flüchtlinge oder deren Nachfahren. Ihre Umsiedlung aus dem Gazastreifen in andere Länder würde bei den Palästinensern düstere Erinnerungen an ein Ereignis wecken, das in der arabischen Welt als "Nakba", also "Katastrophe", bekannt ist: Die Massenvertreibung von Palästinensern im Zuge von Israels Staatsgründung 1948.