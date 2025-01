Neues Schiff nach Kabelschäden in der Ostsee unter Verdacht

In Norwegen ist ein Schiff festgesetzt worden, das im Verdacht steht, an Kabelschäden in der Ostsee beteiligt gewesen zu sein. (Illustration) (Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Neue Wende im Fall der jüngsten Kabelschäden in der Ostsee : In Norwegen ist ein verdächtiges Schiff mit russischer Besatzung festgesetzt worden. Die "Silver Dania" stehe im Verdacht, an der Beschädigung eines Glasfaserkabels zwischen Lettland und Schweden beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei im nordnorwegischen Tromsø mit.

Daher sei sie auf Bitten der lettischen Behörden in den Hafen der Stadt gebracht worden. Die Polizei befindet sich nun an Bord des Schiffes, um Durchsuchungen und Vernehmungen vorzunehmen und Spuren zu sichern.

Anderes Schiff bereits von Schweden festgesetzt

Nach einer Reihe ähnlicher Vorfälle in der Ostsee waren am vergangenen Sonntag Schäden an einem Datenkabel zwischen der schwedischen Insel Gotland und der Hafenstadt Ventspils in Lettland aufgetreten, das vom lettischen Rundfunk- und Fernsehzentrum (LVRTC) genutzt wird. Die schwedischen Behörden setzten daraufhin ein anderes Schiff mit einem bulgarischen Eigentümer fest und nahmen Ermittlungen wegen möglicher schwerer Sabotage auf. Der Eigentümer wies einen Sabotage-Vorwurf zurück.