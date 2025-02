Eingangs freute sich Markus Lanz noch über das breite Meinungsspektrum, das er versammelt hatte, um über Deutschlands Weg aus der Krise zu streiten: vom linken Altstar Gregor Gysi bis zum AfD-Co-Chef Tino Chrupalla . Im Rückblick dürfte auch der Moderator nicht glücklich mit dieser Sendung gewesen sein, über die er stellenweise die Kontrolle zu verlieren drohte, in der wild durcheinandergeredet wurde und in der Chrupalla zwischendurch anmerkte: "Sie müssen nicht alle von allen Seiten mich tribunalmäßig hier jetzt angeifern."

Nur in den ersten zehn Minuten, in denen der zugeschaltete ZDF-USA-Korrespondent Elmar Theveßen versuchte, die jüngsten Donald-Trump-Ideen zu einer US-Übernahme des Gazastreifens sachlich einzuordnen, lief die Talkshow noch in Ruhe ab.