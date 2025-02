Tote und Verletzte bei russischen Luftschlägen in Ukraine

Russland greift die Ukraine erneut mit Raketen, Drohnen und Gleitbomben an. Mindestens sechs Zivilisten sterben. Die Zerstörungen sind massiv. Kiew appelliert an den Westen.

Bei neuen russischen Luftangriffen auf Städte in der Ukraine sind mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. In Poltawa in der Zentralukraine meldeten die Behörden drei Tote und zehn Verletzte, unter ihnen Kinder, nach dem Einschlag einer Rakete in einem Wohnhaus.