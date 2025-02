Trump will Vorsitzende der US-Wahlkommission feuern

Aktualisiert am 07.02.2025 - 09:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

23 Jahre lang war Ellen Weintraub Mitglied des für die Wahlregeln in den USA zuständigen Gremiums. Nun wurde sie nach eigenen Angaben entlassen. An der Rechtmäßigkeit zweifelt sie.

US-Präsident Donald Trump will die demokratische Vorsitzende der Wahlkommission FEC, Ellen Weintraub, nach deren Angaben feuern. Sie sei "mit sofortiger Wirkung" aus der Kommission entlassen, hieß es in einem von Trump unterzeichneten Brief, den sie auf der Plattform X veröffentlichte.