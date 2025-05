Weg mit Assad: Syrien will neues Geld in Deutschland drucken lassen

Geldnoten mit dem Gesicht des gestürzten Diktators Assad: Laut Insidern will Syrien sein neues Geld auch in Deutschland drucken. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/JANUSZ PIENKOWSKI/imago)

Syrien will Insidern zufolge neu gestaltete Geldscheine in Deutschland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten drucken lassen – und nicht mehr wie bisher in Russland. In Deutschland hätten die Bundesdruckerei und das Privatunternehmen Giesecke+Devrient Interesse gezeigt, sagten ein syrischer Insider und ein europäischer Vertreter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.