Friedrich Merz zusammen mit Wolodymyr Selenskyj in Kiew (Archivbild): Er sieht eine positive Entwicklung bei einem möglichen Frieden in der Ukraine. (Quelle: Presidential Office of Ukraine/imago-images-bilder)

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht einen "sehr, sehr kleinen diplomatischen Erfolg" der europäischen Bemühungen im Ukraine-Krieg. Das erste Treffen zwischen Russland und der Ukraine seit mehr als drei Jahren sei "ein sehr kleines, aber erstes positives Signal", sagte Merz am Freitag unter Verweis auf die Istanbuler Verhandlungen am Rande des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft im albanischen Tirana.

Er hoffe, dass er mit dem gemeinsamen Besuch mit den französischen, britischen und polnischen Staats- und Regierungschefs in Kiew am vergangenen Wochenende für ganz Europa gesprochen habe. Zugleich mahnte Merz die europäischen Partner, dass sie der Ukraine weiter helfen müssten. "Wir müssen unsere diplomatischen Bemühungen verstärken, aber wir müssen auch unsere militärische Unterstützung für dieses Land sehr deutlich machen."

Merz appelliert an europäischen Zusammenhalt

Merz forderte zudem, dass sich die Europäer darum bemühen müssten, die USA an Bord zu halten. "Wir können nicht ersetzen, was die Amerikaner immer noch für uns in Europa, auf unserem Kontinent und für unseren Frieden und unsere Freiheit tun." Mit Blick auf die steigenden Verteidigungsausgaben in Deutschland und anderen europäischen Nato-Ländern mahnte der Kanzler zudem: "Lassen Sie uns nicht nur über Geld reden."