Gabbard hat wiederholt russische Narrative über die Nato übernommen und sich stets geweigert, Putin für seine Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Mit einer solchen Figur an der Spitze der US-Geheimdienste müssen europäische Verbündete davon ausgehen, dass das transatlantische Informationsnetzwerk nun kompromittiert ist. Auch diesbezüglich müssen sich die Europäer also anpassen.

Trump verhandelt – und Europa zahlt den Preis. So lautet die derzeitige Erzählung. Es kann sich nun dem eigenen Schicksal im Spiel der Großmächte zwischen den USA, Russland und China ergeben. Oder es kann endlich versuchen, die Kontrolle über die eigene Sicherheit, Wirtschaft und Diplomatie selbst zu übernehmen. Das kostet in der Tat.

Die Ukraine scheint nach wie vor bereit, für ihre Zukunft zu kämpfen – aber Europa muss jetzt entscheiden, ob es wirklich an ihrer Seite stehen will. Wollen die Europäer eigenständig werden, müssen sie bezahlen. Aber sie sollten es sich dann nicht mehr leisten, nur passive Zuschauer in einem Spiel zu sein, in dem es um ihre eigene Zukunft geht. Die Zeit zum Handeln ist jetzt.