Konflikt in Nahost Islamisten lassen drei weitere Geiseln im Gazastreifen frei

Von dpa Aktualisiert am 15.02.2025 - 09:37 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Islamisten umstellen Autos des Roten Kreuzes. (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)

Ein Scheitern der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas konnte noch einmal abgewendet werden. Die Hamas hatte zunĂ€chst gedroht, die Geiselfreilassung auszusetzen, lenkte aber schließlich ein.

Die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad haben im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel drei weitere Geiseln freigelassen. Die vor mehr als 16 Monaten aus Israel entfĂŒhrten MĂ€nner wurden in Chan Junis im Gazastreifen an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ĂŒbergeben. Es handelt sich um Alexander (Sascha) Trufanov (29), Sagui Dekel-Chen (36) sowie Iair Horn (46). Trufanov wurde von der Terrororganisation PalĂ€stinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) festgehalten, die anderen beiden von der Hamas.

Im Gegenzug soll Israel nach palÀstinensischen Angaben 369 inhaftierte PalÀstinenser freilassen, darunter 333 im Gazastreifen nach dem 7. Oktober festgenommene Personen und 36 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilte Personen.

WĂ€hrend der live im Fernsehen ĂŒbertragenen GeiselĂŒbergabe wurden die drei MĂ€nner von vermummten und bewaffneten KĂ€mpfern auf eine BĂŒhne gefĂŒhrt und mussten dort auch in ein Mikrofon sprechen. Sie sahen auf den ersten Blick nicht so abgemagert aus, wie die in der Vorwoche freigelassenen MĂ€nner.

Hunderte Schaulustige hatten sich fĂŒr die Freilassung der Israelis versammelt. Zu sehen waren auch Hamas-Mitglieder, die in und auf einem zerstörten GebĂ€ude Position bezogen.

Die Islamisten hatten bereits bei den vorherigen Geiselfreilassungen versucht, sich trotz aller Zerstörungen wÀhrend des Gaza-Kriegs als unbesiegt und handlungsfÀhig zu prÀsentieren. Ein Kriegsziel Israels war und ist es, die Hamas komplett zu zerschlagen.

Eine Geisel wurde in Abwesenheit Vater

Unter den Freigelassenen ist Sagui Dekel-Chen, der am 7. Oktober 2023 versuchte, die in den Grenzort eingedrungenen Terroristen abzuwehren, wie sein Vater, Jonathan Dekel-Chen, der Deutschen Presse-Agentur im vergangenen Sommer erzĂ€hlte. WĂ€hrend seiner Geiselhaft wurde Dekel-Chen, der auch US-amerikanischer StaatsbĂŒrger ist, zum dritten Mal Vater. Nun kann er seine jĂŒngste Tochter, inzwischen schon ein Jahr alt, endlich kennenlernen.

Frei kam auch Alexander (Sascha) Trufanov, der auch einen russischen Pass besitzt. Bei dem TerrorĂŒberfall wurde sein Vater getötet. Der PIJ veröffentlichte mehrere Videos des 29-JĂ€hrigen, zuletzt kurz vor seiner Freilassung.

Wie bei den Freilassungen in den vergangenen Wochen sollten die drei zunĂ€chst zu einer Armeeeinrichtung in SĂŒdisrael gebracht und dort untersucht werden sowie ihre Familien treffen. Anschließen sollen die MĂ€nner in KrankenhĂ€user im Zentrum des Landes geflogen werden.

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 Israelis als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Der Überfall war der Auslöser des Kriegs in dem abgeriegelten KĂŒstengebiet, wo seither laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 48.200 Menschen getötet wurden. Die Zahl unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und KĂ€mpfern.

Waffenruhe stand auf der Kippe

Die Hamas hatte die nun erfolgte Freilassung der Geiselgruppe zunĂ€chst auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Islamisten beschuldigten Israel, sich nicht an die Vereinbarung zur Waffenruhe zu halten. Israel wies dies entschieden zurĂŒck und drohte mit einem Neubeginn des Kriegs, sollten keine weiteren Geiseln freikommen. Sie sind das wichtigste Druckmittel der Hamas gegenĂŒber Israel.

Die Islamistenorganisation lenkte nach VermittlungsgesprĂ€chen in Ägypten schließlich ein und kĂŒndigte an, die drei Verschleppten doch wie vereinbart freilassen zu wollen. Ein Scheitern der fragilen Waffenruhe konnte noch einmal abgewendet werden.

US-PrĂ€sident Donald Trump hatte der Hamas zuvor ein Ultimatum gestellt, um die Freilassung aller verbliebenen Geiseln zu erzwingen. Trump drohte, es werde die "die Hölle losbrechen", falls die Hamas die Geiseln nicht bis Samstagmittag freilasse. Die Entscheidung ĂŒber die Konsequenzen liege jedoch letztlich bei Israel, sagte er. Dem Abkommen entsprechend sollten, wie nun geschehen, drei weitere Geiseln freigelassen werden.

