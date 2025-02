Rhetorik ist das nicht. Die Regierung in Kopenhagen hat den Verteidigungshaushalt binnen Stunden um Milliardensummen erhöht: Mit einem Federstrich ist er von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung auf 3 Prozent hinaufgeschossen. Das Militär wird angewiesen, einzukaufen, was das Zeug hält. Ist das beste Material nicht schnell genug zu haben, soll es das zweitbeste nehmen. Auf langwierige Ausschreibungsverfahren wird verzichtet. So machen das die Dänen.

Und in Deutschland? Sagt der wahrscheinliche nächste Kanzler Friedrich Merz noch nicht einmal, wie er weiterhin Verteidigungsausgaben in Höhe von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung finanzieren will, die längst versprochen sind – aber kaum reichen, um die Bundeswehr wieder funktionsfähig zu machen. Die Wahlkämpfer gönnen sich und uns allen noch eine Mütze voll Schlaf. Man mag es Taktik nennen, vor allem jedoch ist es unverantwortlich.

Nach der Schließung der Wahllokale am Sonntagabend werden die neuen Realitäten mit brutaler Wucht bei uns aufschlagen. Das hohe Tempo der Veränderung wird uns aus Washington aufgedrückt – und aus Moskau, wo Putin aufrüstet, was das Fließband hergibt. Die russischen Militärausgaben übertreffen die aller europäischen Staaten zusammengenommen.

Darauf muss Deutschland reagieren, egal, welche Parteien die nächste Regierung bilden. Aufschub gibt es nicht mehr. Ist Europa nicht schnellstens in der Lage, Putin ohne amerikanische Hilfe abzuschrecken, treten wir in eine neue Phase ein. Der ehemalige Chef des britischen Geheimdienstes hat sie so beschrieben: Es ist "das Zeug, aus dem Albträume gemacht sind."

Gaza-Gipfel

Die Lage in Nahost bleibt fürchterlich. Die Hamas hat in einem zynischen Propagandaakt vier tote israelische Geiseln übergeben, darunter angeblich die Deutsch-Israelin Schiri Bibas und ihre beiden Kinder. Nach einer forensischen Untersuchung hieß es jedoch aus Israel, dass es sich bei der übergebenen Leiche nicht um Schiri Bibas, sondern um eine unbekannte Person handele. Die israelische Armee bezeichnete es als eine "eklatante Verletzung" des Waffenruheabkommens. Die Regierung in Jerusalem hatte zuvor die Leichen von Palästinensern übergeben, die die israelische Haft nicht überlebt hatten. Auf beiden Seiten wächst der Hass.