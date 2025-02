Hamas: Werden Samstag sechs Geiseln freilassen

Waffenruhe in Nahost

Aktualisiert am 18.02.2025 - 15:36 Uhr

Kundgebung in Solidarität mit Geiseln in der Gewalt der Hamas. (Archivbild) (Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa/dpa-bilder)

Die islamistische Hamas kündigt auch die Übergabe von vier Leichen am Donnerstag an - darunter eine Mutter und ihre beiden Kleinkinder.

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas will am Samstag sechs weitere Geiseln freilassen. Dies teilte der ranghohe Hamas-Funktionär Chalil al-Haja mit. Laut Vereinbarung hätte die Hamas am Samstag zunächst drei weitere Geiseln freilassen müssen.