In Russland ist das Scheitern des Selenskyj-Besuchs in den USA mit klaren Worten kommentiert worden. Aus dem Kreml kommt Unterstützung für Donald Trump.

In Russland wird nach der Demütigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus gefeiert und nachgetreten. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hat das Verhalten von US-Präsident Donald Trump bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als zurückhaltend bezeichnet. "Wie Trump und US-Vizepräsident J. D. Vance sich beherrscht haben, diesen Drecksack nicht zu schlagen, grenzt an ein Wunder der Zurückhaltung", erklärte sie am Freitag im Onlinedienst Telegram.