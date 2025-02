TRUMP: Sie haben keine guten Karten. Sie sind dort begraben, Ihre Leute sterben, Ihnen gehen die Soldaten aus – hören Sie zu. Ihnen gehen die Soldaten aus, das wäre verdammt gut. Dann sagen Sie uns: "Ich will keinen Waffenstillstand, ich will keinen Waffenstillstand, ich will weitermachen und ich will das ..." Sehen Sie, wenn Sie jetzt einen Waffenstillstand erreichen könnten, dann würden Sie ihn annehmen, damit die Kugeln aufhören zu fliegen und Ihre Männer nicht mehr getötet werden.

TRUMP: Ich habe Ihnen die Waffen gegeben, um all diese Panzer auszuschalten. Obama hat Ihnen nur Bettlaken gegeben. Die Aussage lautet also: Obama hat Bettlaken gegeben und Trump hat Waffen gegeben. Sie sollten dankbarer sein. Denn ich sage Ihnen, Sie haben keine Trümpfe in der Hand. Mit uns haben Sie Trümpfe in der Hand. Aber ohne uns haben Sie keine Trümpfe in der Hand.

TRUMP: Nun, was wäre, wenn sie... Was wäre, wenn Ihnen jetzt eine Bombe auf den Kopf fallen würde? Okay? Was wäre, wenn sie den Waffenstillstand brechen würden? Ich weiß es nicht. Sie haben ihn mit Biden gebrochen, weil sie Biden nicht respektiert haben. Sie haben auch Obama nicht respektiert. Sie respektieren mich. Lassen Sie mich Ihnen sagen, Putin hat mit mir eine Menge durchgemacht. Er hat eine falsche Hexenjagd durchgemacht, bei der sie ihn und Russland benutzt haben – Russland, Russland, Russland, haben Sie schon einmal von diesem Deal gehört? Das war ein Schwindel – das war ein Schwindel von Hunter Biden, Joe Biden. Hillary Clinton, der hinterlistige Adam Schiff, es war ein Schwindel der Demokraten. Und er musste das durchmachen. Und er hat es durchgemacht, und wir sind nicht in einen Krieg geraten. Er musste das durchstehen, er wurde all dieser Dinge beschuldigt – er hatte nichts damit zu tun. Es kam aus Hunter Bidens Badezimmer. Es kam aus Hunter Bidens Schlafzimmer. Es war widerlich. Und dann hieß es: "Oh, oh, der Laptop aus der Hölle wurde von Russland hergestellt." Die 51 Agenten, die ganze Sache war ein Betrug, und er musste sich damit abfinden. Er wurde all dieser Dinge beschuldigt. Ich kann nur Folgendes sagen: Er hat vielleicht Vereinbarungen mit Obama und Bush gebrochen, und er hat sie vielleicht mit Biden gebrochen. Er hat es getan, vielleicht, vielleicht auch nicht – ich weiß nicht, was passiert ist. Aber er hat sie nicht mit mir gebrochen. Er will eine Vereinbarung treffen. Ich weiß nicht, ob er eine Vereinbarung treffen kann.