Huthi-Anführer verlassen Hauptstadt nach Angriffen im Jemen

Führende Mitglieder der Huthi-Miliz im Jemen sind nach den US-Luftangriffen aus der von ihnen kontrollierte Hauptstadt Sanaa und in ländliche Gegenden geflohen. Das berichtete der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija. Hochrangige Mitglieder hätten die Anweisung erhalten, ihre Häuser wegen der Gefahr weiterer US-Luftangriffe zu verlassen. Zudem sollten sie Hauptquartiere der Miliz und Regierungsgebäude in Sanaa meiden.

In Sanaa herrschte am Tag nach den Angriffen angespannte Ruhe. "Wir haben schreckliche Momente erlebt", sagte ein Anwohner über die vergangene Nacht. In seinem Haus seien mehrere Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Ein weiterer sagte, die Miliz wolle das Land "in den Krieg und in die Zerstörung" ziehen durch die Angriffe auf internationale Schifffahrt. "Jemen ist kein Land, das sich weitere Konflikte leisten kann."