Israels Plan für Gaza-Auswanderungsbehörde stößt auf Kritik

Die von Israel beschlossene Einrichtung einer neuen Behörde zur "freiwilligen" Ausreise von Palästinensern aus dem Gazastreifen hat in Israel und im Ausland Kritik ausgelöst. Das jordanische Außenministerium sprach von Plänen für eine Zwangsvertreibung der Menschen aus dem Küstenstreifen am Mittelmeer . Auch aus Deutschland kam Kritik.

Die neue Behörde soll dem israelischen Verteidigungsministerium unterstellt werden. Sie solle "die freiwillige Ausreise von Bewohnern des Gazastreifens in Drittländer auf sicherem und kontrolliertem Wege vorbereiten", hieß es. Das Sicherheitskabinett hatte zuvor einen entsprechenden Vorschlag von Verteidigungsminister Israel Katz gebilligt. Um welche Drittländer es sich handeln soll, wurde nicht erwähnt. In früheren Medienberichten waren afrikanische Länder genannt worden.

Spezielle Gaza-Übergänge für die Ausreise

Ausreisewillige Menschen sollen Gaza "unter Einhaltung des israelischen und internationalen Rechts und in Übereinstimmung mit der Vision von US-Präsident Donald Trump" verlassen können, hieß es. Die Behörde solle "in Absprache mit internationalen Organisationen" arbeiten. Teils des Plans seien die "Einrichtung spezieller Übergänge in Gaza und die Koordination von Infrastruktur für Reisen über Land, See und Luft zu den Zielländern".