Spekulation über Putins Gesundheit Wer das Land nach ihm führen könnte

Von dpa , afp , t-online , pri 30.03.2025 - 18:31 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Einsam an der Macht: Wladimir Putin bestimmt seit 25 Jahren Russlands Schicksal. (Quelle: imago-images-bilder)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spekuliert über eine schwere Erkrankung Wladimir Putins. Im Westen stellt sich die Frage, wer ihn beerben könnte.

Russlands Staatschef Wladimir Putin achtet penibel auf seine Gesundheit. Legendär sein Rückzug in die selbst gewählte Isolation während der Corona-Pandemie. Auch die Entscheidung zum Einmarsch in die Ukraine soll in dieser Zeit gefallen sein. Nun ließ der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview in Paris einen markanten Satz fallen: "Er wird bald sterben. Das ist eine Tatsache. Und dann wird alles vorbei sein."

Moskau ließ die Bemerkung unkommentiert. Doch stellt sich vielen die Frage des Übergangs. Wer könnte in Moskau die Lücke füllen? Aus seinem Machtapparat wurde Putin zuletzt 2023 von Jewgeni Prigoschin herausgefordert, dem Chef der Wagner-Söldnertruppe. Der Aufstand schlug fehl, Prigoschin starb kurz darauf bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz. Seither fordert niemand mehr Putin heraus. Schon gar nicht offen. Doch gibt es einige Aspiranten für die Herrschaft.

Der Technokrat und Premier: Michail Mischustin

Michail Mischustin, 59, ist seit fünf Jahren Premierminister Russlands. Viele hatten nach der Präsidentschaftswahl 2024 mit seinem Rückzug gerechnet. Doch Putin ließ den parteilosen Mischustin weiter im Amt. Etwas überraschend. Allgemein war mit seiner Ablösung gerechnet worden. Stete Wechsel vermeiden die Festigung der Macht. Der IT-Spezialist Mischustin gilt als Technokrat und machte als Chef der Steuerbehörde Karriere. Andere erstaunt der für einen Staatsdiener gewaltige Reichtum mit zahlreichen Luxus-Immobilien. Der in Haft ums Leben gekommene Oppositionelle Alexej Nawalny bezichtigte ihn der Korruption.



Wie Putin pflegt der 59-Jährige eine innige Liebe zum Eishockey. Die Forschungsstätte Atlantic Council kommt in einer Studie zu dem Schluss: "Mischustin hat einen entscheidenden Vorteil und zugleich einen entscheidenden Nachteil. Er versucht, nicht mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung gebracht zu werden. Er sucht auch nicht das Rampenlicht und erfüllt genau das, was Putin von einem Premier erwartet." Mischustin wählt die Strategie des Unscheinbaren.

Der Geheimdienst-Sprössling: Dmitri Patruschew

Dmitri Patruschew, 47, amtiert seit 2018 als russischer Agrarminister. Sein Vater Nikolai ist ein enger Vertrauter Putins und folgte diesem einst an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes FSB. Zum Krieg in der Ukraine sagt der Vater: "Der Westen zerstört das ukrainische Volk für seine Ambitionen praktisch und zwingt die aktive Generation, auf dem Schlachtfeld zu sterben und den Rest der Bevölkerung in die Armut zu treiben."

Sein Sohn Dmitri studierte Ökonomie und machte bei einer Bank Karriere. Sein Aufstieg an die Macht ist bereits literarisch beschrieben. In seinem Roman "Der Tag des Opritschniks" schildert Wladimir Sorokin die Rückkehr Russlands zu einem autokratischen Regime. Das Land ist streng vom Westen abgeschottet, es regiert: der Sohn von Nikolai Platonowitsch, eine Anspielung auf Dmitri Patruschew. Ein bisschen zu viel Fiktion. Und zu viel "Der Sohn von ...". Und der Vater gilt als zu alt.

Der Platzhalter: Dmitri Medwedew