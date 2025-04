Parlamentswahl in Kanada begonnen - Trump mischt sich ein

Parlamentswahl in Kanada

Aktualisiert am 28.04.2025 - 16:33 Uhr

Aktualisiert am 28.04.2025 - 16:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump mischt sich in Parlamentswahl in Kanada ein. (Archivbild) (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Mit seiner Zollpolitik und Annexionsdrohungen hat Donald Trump den Wahlkampf in Kanada aufgemischt. Kaum haben die Wahllokale geöffnet, meldet sich der US-Präsident schon wieder zu Wort.

Kurz nach dem Start der Parlamentswahl in Kanada hat US-Präsident Donald Trump das Land erneut zur Eingliederung in die USA aufgefordert. "Keine vor vielen Jahren gezogene künstliche Linie mehr. Wie wunderschön würde dieses Land sein. Freier Zugang ohne Grenzen. Nur Positives, nichts Negatives. So hat es immer sein sollen!", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.