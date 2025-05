Trumps Feld der Maga-Katholiken

Auch dessen früherer Berater Steve Bannon spricht offen über seinen katholischen Glauben. In Anlehnung an Trumps Slogan Make America Great Again (MAGA) ist in Analysen von Maga-Katholiken die Rede. Schon fragte die katholische Zeitung "communio" des Freiburger Herder Verlags: "Die Rechte der Vereinigten Staaten ist traditionell anti-katholisch. Werden wir also Zeugen einer Art neuer Ökumene in politischer Absicht?"