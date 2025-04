Huthi: 68 Migranten bei US-Luftangriff im Jemen getötet

Aktualisiert am 28.04.2025 - 09:48 Uhr

Das US-Militär greift seit Monaten Ziele im Jemen an. (Quelle: Osamah Yahya/dpa/dpa-bilder)

Laufend bombardiert das US-Militär Ziele im Jemen in der Hoffnung, die Huthi dort zurückzudrängen. Jetzt fallen den Angriffen nach Darstellung der Miliz Dutzende Migranten zum Opfer.

Der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah berichtete, in dem Internierungslager in der nördlichen Provinz Saada seien etwa 100 Migranten aus afrikanischen Ländern untergebracht gewesen. Damit wären nach Huthi-Angaben wohl alle in dem Lager untergebrachten Menschen durch den Angriff getötet oder verletzt worden.