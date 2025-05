Konklave: Wahl des neuen Papstes begonnen

Erster Rauch vermutlich nach 19.00 Uhr

Am Donnerstag geht es mit bis zu vier Wahlgängen weiter, zwei vormittags und zwei nachmittags – außer, es gibt eine Zweidrittelmehrheit für einen der Kardinäle. Der Name Konklave kommt vom Lateinischen cum clave: mit dem Schlüssel, also eingeschlossen in der Sixtinischen Kapelle.

Weißer Rauch nach erstem Wahlgang unwahrscheinlich

Das Konklave ist dieses Mal so groß und so international besetzt wie noch nie. Franziskus hatte sehr viele neue Kirchenobere befördert, oft auch aus weit entfernten Ländern. Deshalb bedeutet Zweidrittelmehrheit dieses Mal: 89 Stimmen. Manche vermuten deshalb, dass es länger dauern könnte als früher. Seit den 1960er Jahren waren alle Konklave nach zwei oder drei Tagen vorbei.

Vor dem offiziellen Beginn zogen die Kardinäle in einer feierlichen Zeremonie von der Paulinischen Kapelle im Vatikan in die Sixtinische Kapelle ein. Dort legten sie einen Eid ab. Darin versprachen sie, sich an die Regeln zu halten. Dazu gehört insbesondere absolute Verschwiegenheit über das, was hinter der Tür in der Kapelle passiert. Manchmal erfährt man später aber doch einiges: Auch Franziskus plauderte darüber, wie es 2013 bei seiner Wahl war.