Deutschland erinnert an die 80-jährige Befreiung vom Nationalsozialismus. In Moskau haben die Feierlichkeiten bereits begonnen, die Gästeliste ist lang.

Am heutigen Tag gedenkt Deutschland der 80-jährigen Befreiung vom Nationalsozialismus durch die alliierten Kräfte im Zweiten Weltkrieg. Dieser Dank richtet sich sowohl an die westlichen Alliierten, als auch an die sowjetische Rote Armee. Es waren viele Soldaten aus dem heutigen Russland und weiteren ehemaligen Sowjetrepubliken, die am Ende des Zweiten Weltkriegs die deutschen Truppen im Osten stoppten, Auschwitz befreiten und später auch den Osten Deutschlands sowie Berlin einnahmen. Während der Gedenktag in Deutschland auf den 8. Mai fällt, begeht Russland den sogenannten Tag des Sieges am 9. Mai.