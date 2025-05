Die beiden Seiten scheinen deutlich weiter voneinander entfernt als während des Handelskonflikts in Trumps erster Amtszeit von 2017 bis 2021. Für das Treffen von US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer mit Chinas Vizeministerpräsidenten He Lifeng waren die Aussichten auf ein schnelles Ergebnis dementsprechend mau.

Scott Kennedy, Experte für chinesische Wirtschaftsangelegenheiten am Center for Strategic and International Studies in Washington, erklärte: "Sie werden an diesem Wochenende nichts klären, außer zu versuchen, festzustellen, ob es überhaupt einen Prozess geben wird und welche Tagesordnungspunkte auf dem Programm stehen werden."

Ryan Hass von der Denkfabrik Brookings Institution sagte: "Ich gehe davon aus, dass Peking auf der gleichen 90-tägigen Zollbefreiung bestehen wird, die alle anderen Länder erhalten haben, um günstige Bedingungen für Verhandlungen zu schaffen."

Durchbrüche auf Verhandlungsebene seien jedoch unwahrscheinlich: "Da die US-Entscheidungen zur Erhöhung der Zölle willkürlich getroffen wurden, kann auch eine Entscheidung zur Deeskalation der Zölle willkürlich getroffen werden."

Es geht erst einmal um kleine Schritte. Und für beide Seite darum, das Gesicht zu wahren.

Ein kleiner Passus im US-UK-Deal

US-Präsident Donald Trump und der britische Premier Keir Starmer erzielten in der vergangenen Woche eine Übereinkunft über einen Handels-Deal zwischen beiden Ländern. So darf Großbritannien jährlich 100.000 britische Autos in die USA zu einem verringerten Zollsatz liefern. Im Gegenzug kauft die britische Wirtschaft jährlich Ethanol im Wert von 700 Millionen Dollar in den USA ein, unter anderem, um damit Bier zu produzieren.

Geben und Nehmen. So steht es im kleinen Memorandum, das das Weiße Haus veröffentlichte. Ein wichtiger Punkt wird unterschätzt: Die USA verankerten einen Passus zu Lieferketten. Entlang "sicherheitsrelevanter Bereiche" soll auf Produkte des strategischen Rivalen China verzichtet werden.

Erst einmal gilt das nur für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA. Aber China ist alarmiert. Was, wenn das Abkommen zur Blaupause für weitere Handelsdeals, die Trump anstrebt, wird?

Auch deshalb ist China nun zu Verhandlungen in Genf bereit. Das Land muss mit den USA eine Lösung finden.

Auch deshalb sind die Gespräche in Genf für die EU und die Exportnation Deutschland wichtig. Scheitert ein Ausgleich zwischen China und den USA, dürften die chinesischen Waren, die einst für US-Kunden vorgesehen waren, auf anderen Absatzmärkten landen. Etwa in Europa. Nicht vorteilhaft für Deutschlands Exportwirtschaft. Und sollte Trump in den Handelsgesprächen mit der EU ebenfalls auf einen China-Passus drängen, drohen wichtige Lieferketten abzureißen. Gerade auch für Unternehmen in Deutschland.