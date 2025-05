Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Drogenhandel in Frankreich greift aktuell weiter um sich. Jetzt möchte die Regierung drastische Maßnahmen dagegen ergreifen. Die Opposition fühlt sich an ein dunkles Kapitel erinnert.

Es soll mitten im Dschungel liegen, Platz für 500 Gefangene bieten und rund 400 Millionen Euro kosten: Im Überseegebiet Französisch-Guyana an der Nordküste Südamerikas zwischen Brasilien und Suriname plant die französische Regierung ein Hochsicherheitsgefängnis, welches so in der Geschichte des Landes bislang einzigartig ist.

"Es muss sichergestellt werden, dass die Bürger der Überseegebiete dieselbe Sicherheit haben wie die Bürger im Mutterland", sagte Justizminister Gérald Darmanin, der am Montag die Überseeregion besucht hatte.

Werden Verbrecher vom Kernland ins Überseegebiet verschifft?

Auch wenn der Minister mit seinen Worten den Eindruck vermittelte, dass die Einrichtung für die Sicherheit in der Überseeregion gedacht ist – hinter dem Bau wird ein anderer Grund vermutet: In dem Gefängnis sollen künftig Schwerverbrecher aus dem Drogenmilieu oder Terroristen einsitzen, die zuvor im französischen Kernland ihr Unwesen getrieben haben.

Befürworter halten das Hochsicherheitsgefängnis für erforderlich, um vor allem die steigende Drogenkriminalität in Frankreich zu bekämpfen. Kritiker fühlen sich dagegen an eine Zeit erinnert, als Frankreich in der Region eine Strafkolonie betrieben hatte.

Vorbild Italien

Darmanin hatte anlässlich seines Besuchs in Französisch-Guyana in der Zeitung "JDD" angekündigt, in dem neuen Gefängnis in Saint-Laurent-du-Maroni einen Hochsicherheitstrakt mit 60 Plätzen für verurteilte Chefs von Drogenbanden und Dschihadisten einzurichten. Dabei äußerte er sich allerdings nicht ausdrücklich zu der Frage, ob dort auch Häftlinge aus Festland-Frankreich untergebracht werden sollten.

Tatsächlich gilt Französisch-Guyana als Umschlagplatz für den Drogenhandel aus Südamerika in Richtung Europa. Die Vermutung liegt aber nahe, dass Frankreich auch Straftäter aus dem Kernland dort inhaftieren will, da die Regierung vergleichbare Einrichtungen auch in Europa eröffnen wird.

Der erste Hochsicherheitstrakt für als besonders gefährlich eingestufte Kriminelle soll Ende Juli im nordfranzösischen Ort Vendin-le-Vieil unweit der belgischen Grenze eröffnet werden. Eine weitere Haftanstalt ist in der Normandie geplant. Justizminister Darmanin folgt dabei dem italienischen Vorbild von Hochsicherheitstrakten für verurteilte Mafiabosse. Ziel ist es, die Haftbedingungen für Drogenbosse so sehr zu verschärfen, dass sie ihre kriminellen Aktivitäten nicht aus der Haft heraus fortsetzen können. Allerdings soll in den beiden Einrichtungen nur Platz für jeweils 100 Häftlinge sein – damit wären sie deutlich kleiner als das geplante Gefängnis in Südamerika.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte die französische Regierung den Kampf gegen die organisierte Kriminalität intensiviert: Ende April verabschiedete die französische Nationalversammlung ein Gesetz, das neben der Schaffung von Spezialgefängnissen für Drogenbosse auch ein härteres Durchgreifen gegen den illegalen Drogenhandel vorsieht. Dies soll verhindern, dass die organisierte Kriminalität staatliche Strukturen unterwandert.

Der Drogenhandel in Frankreich griff zuletzt immer weiter um sich und hat neben den Metropolen inzwischen auch viele kleinere Städte erfasst. Bewohner betroffener Viertel, in denen Dealer häufig das Sagen haben und die Polizei sich nur schwer durchsetzen kann, fühlen sich vom Staat in Stich gelassen und den negativen Folgen des Drogenhandels ausgeliefert.

Bei Gewalttaten im Drogenmilieu waren in Frankreich im vergangenen Jahr 110 Menschen getötet und 341 verletzt worden. Im Jahr 2024 kamen zudem 176 Menschen wegen Mordes oder Mordversuchs im Drogenmilieu in Haft – ein Viertel davon war jünger als 20 Jahre, 16 von ihnen waren minderjährig. Unter den Opfern der Gewalttaten waren insgesamt 47 Minderjährige. Bislang verfügten Schwerkriminelle in Frankreich oft – trotz Verbots – über Mobiltelefone: So können sie ihre Machenschaften bis hin zu Auftragsmorden von der Zelle aus weiter koordinieren.

Schüsse mit Sturmgewehren

Seit Mitte April hatte zudem eine bis dahin unbekannte Gruppe namens DDPF (Verteidigung der französischen Häftlinge) an mehreren Haftanstalten Autos von Gefängnismitarbeitern in Brand gesteckt und Graffiti hinterlassen. Im südfranzösischen Toulon hatten Unbekannte wenige Stunden vor einem Ministerbesuch mit einem Sturmgewehr auf das Eingangstor des dortigen Gefängnisses geschossen.