Parteien machen vor Präsidentenwahl in Polen mobil

Unterstützung vom Wahlsieger aus Rumänien

Unterstützung bekam der proeuropäische Kandidat bei der Demonstration in Warschau aber vom Wahlsieger der Präsidentenwahl in Rumänien, Nicusor Dan. "Das rumänische Volk hat Isolationismus und russischen Einfluss abgelehnt und sich für Ehrlichkeit, Integrität und die Achtung der Gesetze entschieden", sagte der künftige Präsident und gelobt gute Zusammenarbeit mit Trzaskowski. Der proeuropäische Dan hatte sich am 18. Mai bei der Stichwahl in Rumänien gegen den Rechtspopulisten George Simion durchgesetzt.