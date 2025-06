Fünf Punkte, die man über Südkoreas Wahlsieger wissen sollte

Aktualisiert am 03.06.2025 - 21:54 Uhr

Aktualisiert am 03.06.2025 - 21:54 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Am Ende hat der linke Oppositionsführer Lee Jae Myung den erwarteten Erdrutschsieg geholt. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt Lee mit 49,4 Prozent deutlich vor dem zweitplatzierten Kim Moon Soo, der auf 41,2 Prozent kommt. Beobachter nannten die Wahl bereits vorher richtungsweisend für das Land. Und mit Lee Jae Myung wird sich der Kurs Südkoreas maßgeblich ändern - wirtschaftlich, nach außen und nach innen.

Darum ist die Wahl von historischer Bedeutung:

Genau vor einem halben Jahr war die noch junge Demokratie Südkoreas existenziell bedroht. Ex-Präsident Yoon Suk Yeol rief völlig überraschend das Kriegsrecht aus und schickte Spezialeinheiten der Armee zum Parlament. Der mittlerweile vom Amt enthobene Yoon begründete seine Maßnahme mit dem Schutz der freiheitlichen Ordnung des Landes, die angeblich von einer kommunistisch unterwanderten Opposition gefährdet sei. Die meisten Südkoreaner jedoch waren der Auffassung, dass Südkorea in seine autoritäre Vergangenheit zurückzufallen drohte. Insofern ging es bei den Neuwahlen vor allem auch darum, die mehrmonatige Staatskrise endgültig zu besiegeln.

Das ist Südkoreas neuer Präsident Lee Jae Myung:

Lees Aufsteiger-Biografie spiegelt eindrücklich den Aufstieg Südkoreas wider. Er wuchs in derart armen Verhältnissen auf, dass bis heute sein genaues Geburtsdatum unbekannt ist - sein Vater hatte den kleinen Lee erst deutlich verspätet bei den Behörden registriert. Laut offiziellen Angaben ist Lee Jae Myung daher 60 Jahre alt, die meisten Medien gehen jedoch von 61 Jahren aus.

In seiner Jugend schuftete der Südkoreaner in Fabriken unter ausbeuterischen Bedingungen. Während jener Zeit zog er sich mehrere schwere Arbeitsverletzungen zu, die Lee bis heute gesundheitlich beeinträchtigen. Doch mit seinem ausgeprägten Wissensdurst gelang dem Teenager der Sprung an die Universität, nach dem Abschluss machte er sich einen Namen als Menschenrechtsanwalt.