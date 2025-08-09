Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt angespannt. Netanjahu schafft weitere Fakten. Frankreich und andere EU-Mitglieder wollen einen palästinensischen Staat anerkennen. Völkerrechtler Wolfang Kaleck empfiehlt der Bundesregierung, diesem Schritt zu folgen.

Auch nach ersten Hilfsflügen der Bundesluftwaffe ist die humanitäre Lage im Gaza-Streifen prekär. US-Bemühungen um eine Waffenruhe scheiterten zuletzt. Um die israelischen Geiseln zu befreien, erwägt Israels Regierung nun auch Gaza-Stadt einzunehmen. Länder wie Frankreich preschen nun vor, sie wollen einen palästinensischen Staat anerkennen, um einen möglichen Friedensprozess voranzubringen.

Die Bundesregierung zögert mit diesem Schritt. Doch gibt es innerhalb der SPD Stimmen, dem französischen Beispiel zu folgen. Auch Völkerrechtsexperte Wolfgang Kaleck vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin unterstützt diesen Schritt. Ein Interview über völkerrechtliche Voraussetzungen für die Anerkennung eines Staates, politische Opportunitäten für einen solchen Beschluss und mögliche Auswirkungen auf den Friedensprozess zwischen Israel und Palästinensern.

t-online: Herr Kaleck, die klassische Rechtslehre definiert drei Voraussetzungen für einen Staat: Volk, Territorium und Durchsetzung der Staatsgewalt. Was braucht es eigentlich, um die Anerkennung eines Staats völkerrechtlich zu vollziehen?

Wolfgang Kaleck: Inzwischen haben 148 der UN-Mitgliedsländer einen palästinensischen Staat anerkannt – darunter viele EU-Mitglieder wie Frankreich, Irland, Spanien, Slowenien und Schweden. Selbst G7-Länder wie Kanada haben diesen Schritt vollzogen, andere wie das Vereinigte Königreich erwägen ihn.

Was folgt daraus?

Das zeigt: Die meisten Länder der Welt sehen diese drei Grundelemente eines Staates – Volk, Territorium und Staatsgewalt – also hier als erfüllt an. Klar, bei der effektiven Staatsgewalt gibt es momentan noch Probleme. Aber letztlich ist die Anerkennung eine politische Frage. Und genau darüber sprechen wir hier.

Anwalt Wolfgang Kaleck (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Christian Marquardt/imago) Zur Person Der Jurist Wolfgang Kaleck, 64, gründete 2007 die Berliner Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Das Ziel: Auf Menschenrechtsverletzungen weltweit aufmerksam zu machen. So verklagte der Anwalt 2006 unter anderen den früheren US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wegen Menschenrechtsverstößen im Gefangenencamp Guantanamo. Edward Snowden, der 2013 Abhöraktionen der US-Regierung öffentlich machte, hat er als Anwalt vertreten.

Bleiben wir bei der Frage der politischen Opportunität. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will den palästinensischen Staat im September anerkennen. Das Land fühlt sich als ehemalige Kolonialmacht in der Region den Palästinensern eng verbunden. Erkannte früh die PLO an, im Libanon-Krieg 1982 brachten französische Soldaten PLO-Chef Yasser Arafat aus Beirut. Was ist das Motiv für die Ankündigung der Anerkennung?

Die westeuropäischen Staaten hinken der weltweiten Entwicklung hinterher. Ich gehe davon aus, dass Frankreich vor seiner Entscheidung Deutschland konsultiert hat. Umso unverständlicher bleibt in meinen Augen die Zurückhaltung der Bundesregierung. Das schwächt die EU, das schwächt die G7 und vor allem: Es ändert nichts an der humanitären Krise für die Bevölkerung im Gazastreifen.

Der britische Premier Keir Starmer wählt daher einen anderen Weg. Er knüpft die mögliche Anerkennung eines palästinensischen Staates an ein Ultimatum – nämlich die Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Taktisch ein klügeres Vorgehen?