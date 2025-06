Atomare Abschreckung: Briten kaufen neue Hightech-Kampfjets

"In Zeiten radikaler Unsicherheit können wir Frieden nicht länger als selbstverständlich betrachten, weshalb meine Regierung in unsere nationale Sicherheit investiert", wurde Premierminister Keir Starmer in der Mitteilung zitiert. Der Kauf der F-35A-Jets, die sowohl mit konventionellen Waffen als auch mit Atomwaffen bestückt werden können, werde "eine neue Ära" einläuten. "Mir müssen alle mehr tun, um das Euro-Atlantische Gebiet für die nächsten Generationen zu beschützen", so Stamer.