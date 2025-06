Trump an Israels Justiz: Lasst Netanjahu gehen

Aktualisiert am 29.06.2025 - 04:47 Uhr

Aktualisiert am 29.06.2025 - 04:47 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Trumps übt wegen des Korruptionsprozesses gegen seinen Verbündeten Netanjahu erneut scharfe Kritik an Israels Jutsiz. (Archivbild) (Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/dpa-bilder)

Gegen Israels Premier Netanjahu läuft ein Korruptionsprozess. US-Präsident Trump springt seinem Verbündeten erneut zur Seite - und stellt einen Bezug zum Gaza-Krieg her. Kommt es bald zur Waffenruhe?

Trump hatte zuvor gesagt, er gehe davon aus, dass "innerhalb der nächsten Woche" eine Waffenruhe im Gazastreifen erreicht werden könne. Israelische Beamte dämpften laut Medienberichten jedoch die Erwartungen. Demnach habe es bislang keine bedeutende Veränderung in den Positionen beider Seiten in den wichtigsten Streitpunkten gegeben, darunter die Forderung der Terrororganisation Hamas nach Garantien für ein Ende des Krieges in Gaza.