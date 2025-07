Geheimdienst-Oberst erschossen Anschlag in Kiew führt zu Gruppe aus den USA

Die Zeitung "Ukrainska Pravda" veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera: Sie zeigen das Opfer kurz vor dem Mordanschlag in Kiew.

Der Anschlag auf einen ukrainischen Geheimdienst-Offizier war offenbar das Werk von Neonazis. Auf Telegram gab es entsprechende Bekenner-Nachrichten.

Eine Neonazi-Organisation mit Wurzeln in den USA ist offenbar für den tödlichen Anschlag auf einen ukrainischen Geheimdienstmitarbeiter verantwortlich. In Telegram-Kanälen haben sich mutmaßliche Mitglieder der Gruppe "The Base" zu dem Attentat bekannt, berichtet der britische "The Guardian". Vergangene Woche war der ukrainische Oberst, Mitglied des Geheimdienstes SBU, auf einem Parkplatz in der Hauptstadt erschossen worden. Überwachungskameras hatten den Anschlag aufgezeichnet.

Die Gruppe, die von dem US-Amerikaner Rinaldo Nazzaro im Juli 2018 gegründet wurde, operiert weltweit und hat einen ukrainischen Ableger. "Die Erschießung des SBU-Obersts ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang", heißt es in einem Beitrag auf Telegram. "Wir werden unseren Kampf fortsetzen, bis die Gerechtigkeit siegt."

Die Jagd würde weitergehen, schrieben Anhänger in einem anderen Beitrag. Gründer Nazzaro dementierte eine direkte Verbindung zu dem Anschlag in Kiew. "Ich bin nicht persönlich in diesen Vorfall eingebunden und ich weiß nicht, wer verantwortlich ist", schrieb er auf Telegram. Die Gruppe hat aber, so der "Guardian", seit Monaten finanzielle Unterstützung für Anschläge in der Ukraine angeboten.

Gründer wanderte nach Russland aus

Nach Angaben des "Guardian" gehen Experten davon aus, dass die Beiträge echt sind und von einer ukrainischen Zelle der Terrorgruppe stammen. Bereits im April hatte die Organisation angekündigt, in der westukrainischen Provinz Zakarpattia einen "ausschließlich weißen Staat" zu gründen. Es gab Aufnahmen von Brandanschlägen auf ukrainische Polizei- und Militärfahrzeuge.

Gründer Nazzaro arbeitete einst für Spezialkräfte des Pentagons. Im Juli 2018 kaufte er nach Angaben des Zentrums für internationale Studien (CSIS) ein größeres Gelände im Staat Washington. Dort sollten Mitglieder seiner Gruppe auf einen seiner Ansicht nach kommenden Rassenkrieg vorbereitet werden, der die US-Regierung stürzen würde. Auf dem Gelände wurden Kämpfer ausgebildet, die einen Staat der Weißen gründen sollten.

In mehreren Ländern aktiv

Nachdem im selben Jahr das FBI drei seiner Mitglieder festnahm und seine bis dahin geheim gehaltene Identität durch einen Bericht des "Guardian" enthüllt wurde, zog Nazzaro nach St. Petersburg in Russland. Dort erhielt er die russische Staatsbürgerschaft. Ehemalige Mitglieder von "The Base" haben ihn beschuldigt, ein russischer Spion zu sein.

Der Gründer mit den Kampfnamen "Norman Spear" (Normannischer Speer) und "Roman Wolf" (Römischer Wolf) hat laut CSIS im russischen Fernsehen zugegeben, die Operationen aus Russland zu leiten, habe aber keine Verbindung zur russischen Regierung. "The Base" ist nach Analysen des Instituts in 26 verschiedenen Ländern aktiv, darunter in Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Schweden und den Niederlanden. Über soziale Medien und Dienste wie Telegram wird um Mitglieder geworben.

Mitglieder sind Teil eines Neonazi-Netzwerks

Die Gruppe vertritt die Ansicht, dass die weiße Ethnie am Rande des Aussterbens steht und durch Einwanderung, sinkende Geburtenraten und rassenübergreifende Beziehungen bedroht ist. Die Alternative sei ein Staat der Weißen Rasse in Nordamerika; zuvor müsse aber das bestehende politische System fallen. Nach einer Analyse der George-Washington-Universität seien Mitglieder der Gruppierung auch Teil der breiteren neofaschistischen Skullmask-Bewegung und von Neonazigruppen wie "Atomwaffen Division" und "Feuerkrieg". Diese arbeiten unter anderem auf die Bildung weißer Staaten durch den Sturz bestehender Regierungen mittels Terrorismus hin.