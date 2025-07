Katholische Kirche in Gaza bei Angriff getroffen - zwei Tote

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen ist palästinensischen Angaben zufolge eine Kirche getroffen worden. Das lateinische Patriarchat in Jerusalem bestätigte, dass die katholische Kirche der Heiligen Familie im Zentrum der Stadt Gaza bei einem Angriff getroffen und zwei Menschen getötet worden seien. Es habe zudem mehrere Verletzte, darunter den Pfarrer der Gemeinde, und Schäden am Gotteshaus gegeben.

Israels Außenministerium teilte mit, die Umstände des Vorfalls seien noch unklar. "Israel äußert tiefes Bedauern über die Schäden an der Kirche der Heiligen Familie in der Stadt Gaza und über jegliche zivile Opfer", hieß es in einer Mitteilung der Behörde weiter. "Israel greift niemals Kirchen oder religiöse Stätten an."