Der Brief von Wolfgang Grupp im Wortlaut

"Ich bedauere sehr, was geschehen ist"

Aktualisiert am 17.07.2025 - 16:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wolfgang Grupp, ehemaliger Trigema-Chef (Archivbild): "Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen." (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)

Wolfgang Grupp berichtet in einem Brief aus dem Krankenhaus von einem Suizidversuch. Doch jetzt bedauert er seine Entscheidung offenbar.

Zehn Tage, nachdem der ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat sich Grupp selbst zu Wort gemeldet – per Brief an seine frühere Belegschaft. Die "Bild-"Zeitung veröffentlichte das Schreiben nach eigenen Angaben mit Zustimmung der Familie.