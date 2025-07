Eurofighter-Kampjets erst der Anfang für Heimatflughafen

"Wir sind in den letzten fast dreieinhalb Jahren fünf Millionen Kilometer gependelt. Wir haben 10.000 Flugstunden nicht an unserem Heimatflugplatz geflogen", sagte Fiedler.

Eurofighter in Wittmund: Der Boss landet als erster

Geschwaderkommodore Oberst Björn Andersen landete einen der ersten Kampfjets nach seinem Formationsüberflug auf der neuen Landebahn. "Back again" (Deutsch: "Wieder zurück") war auf einem extra für den sogenannten "Fly in" rot-schwarz folierten Eurofighter geschrieben.

Schon seit 2019 wurde der Flugplatz in Wittmund zunächst im laufenden Betrieb saniert und umgebaut, weil die Infrastruktur nach mehr als 60 Jahren nicht mehr den Anforderungen an den Flugbetrieb der Eurofighter gerecht wurde. Nach Angaben des Staatlichen Baumanagements in der Region Nord-West soll so in Wittmund bis 2032 der modernste Militärflughafen Deutschlands entstehen. Dafür sind Investitionen von rund 774 Millionen Euro geplant, die die Rückkehr der Kampfjets möglich machen.