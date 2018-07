Kurz vor den Wahlen

Über 100 Menschen sterben bei Bombenanschlag in Pakistan

13.07.2018, 23:22 Uhr | dpa

Eine verletzte Person wird in ein Krankenhaus gebracht: Bei zwei Anschlägen auf Wahlkampfveranstaltungen in Pakistan sind am Freitag über hundert Menschen gestorben. (Quelle: Arshad Butt/dpa)

Es war der dritte Anschlag auf Wahlkämpfer in Pakistan innerhalb weniger Tage – und der schwerste seit Langem. Terrorgruppen rissen sich darum, ihn für sich zu reklamieren.

Bei dem tödlichsten Anschlag in Pakistan seit Jahren sind in der Südprovinz Baluchistan nach offiziellen Angaben mindestens 128 Menschen getötet worden. Das sagte der Verwaltungschef der betroffenen Region. Zuvor war von 85 Toten die Rede gewesen.



Weiterer Anschlag bereits am Morgen

"Mehr und mehr Menschen in den Kliniken sterben", sagte Qaim Lashari. Außerdem seien bei dem Angriff auf eine Wahlkampfveranstaltung 130 Menschen verletzt worden. Bei einem kleineren Attentat auf Wahlkämpfer waren schon am Morgen im Norden mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.



Das Attentat in der Region Mastung hatte am Freitagnachmittag einer großen Zusammenkunft der Baluchistan Awami Partei gegolten. Ähnlich viele Tote gab es zuletzt im Dezember 2014 bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban auf eine Armeeschule in Nordpakistan. Damals starben rund 150 Menschen, die meisten davon waren Kinder. Danach ging wegen massiver Militäroffensiven gegen einige Extremistengruppen die Zahl der Anschläge im terrorgeschüttelten Staat stark zurück.

In Videos, die in sozialen Medien zirkulierten, waren viele Tote auf einem blutgetränkten Teppich zu sehen, der offenbar in einem Zelt für Zuhörer ausgelegt worden war. Überlebende riefen nach Krankenwagen, im Hintergrund waren weinende Frauen zu hören. Medien zeigten Fotos von blutverschmierten Angehörigen, die neben Leichen kauerten.



Acht bis zehn Kilo Sprengstoff gezündet

Bis in die Nacht mussten Opferzahlen alle halbe Stunde aktualisiert werden, weil mit Ambulanzen immer weiter Leichen und Verletzte in die Kliniken in der Region ankamen. Die Zeitung "Dawn" berichtete, der Attentäter habe acht bis zehn Kilo Sprengstoff gezündet. Der Ladung seien Metallteile wie Kugellager beigemischt gewesen.

Nur wenige Stunden nach dem Attentat reklamierten sowohl die Terrormiliz Islamischer Staat als auch die Ghazi-Gruppe der Taliban die Tat für sich. Doppel-Bekenntnisse sind üblich in Pakistan.

Mehrere Anschläge binnen weniger Tage

Es war bereits der dritte Anschlag auf Wahlkämpfer innerhalb weniger Tage. Erst am Dienstag hatte sich ein Attentäter der pakistanischen Taliban bei einer Veranstaltung in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar in die Luft gesprengt und mindestens 20 Menschen getötet.

Baluchistan ist die größte, ärmste und unruhigste Provinz des Landes. Immer wieder gibt es dort besonders blutige Angriffe von vielen verschiedenen Extremistengruppen auf Regierung, Sicherheitskräfte, aber auch religiöse Minderheiten. Im Februar 2017 starben mehr als 75 Menschen in einem grausamen Angriff auf einen Sufi-Schrein. Im Oktober 2016 töteten Extremisten mehr als 60 Kadetten einer Polizeiakademie in einem nächtlichen Überfall auf ihre Baracken.

Seit 2015 ist die Zahl der Anschläge in Pakistan vor allem wegen massiver Militäroffensiven gegen einige der Islamisten-Gruppen stark zurückgegangen. Trotzdem hat die Wahlkommission das Militär gebeten, die Wahlen in knapp zwei Wochen mit rund 370.000 Sicherheitskräften zu schützen. Dann wählen mehr als 100 Millionen wahlberechtigte Pakistaner eine neue Nationalversammlung sowie Provinzparlamente.