Die SPD scheint zumindest zeitweise aus ihrem Umfragetief herauszukommen, wenn auch in kleinen Schritten. Die Kanzlerpartei ist im Insa-"Sonntagstrend" in der Wählergunst leicht gestiegen und liegt erstmals seit August 2023 nur noch einen Prozentpunkt hinter der AfD. Wie die "Bild am Sonntag" meldete, kommt die SPD in dieser Woche auf 16 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die AfD liegt aber mit unverändert 17 Prozent weiter vor den Sozialdemokraten.