Schüsse am Weihnachtsmarkt

Entsetzen über Terror-Anschlag in Straßburg

12.12.2018, 00:14 Uhr

Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich entsetzt über den Anschlag in Straßburg gezeigt. Ähnlich äußerten sich führende EU-Parlamentarier.



Europäische Politiker haben fassungslos auf den Terror-Anschlag in Straßburg reagiert. Als erster schrieb der CSU-Politiker und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber auf Twitter, "meine Gedanken sind bei den Opfern der heutigen Attacke in Straßburg, die einfach nur einen schönen Abend in dieser wundervollen Stadt haben wollten".



Wenig später äußerte sich auch Steffen Seibert im Namen der deutschen Bundesregierung:„Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen steckt: Wir trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und Wünschen bei den Verletzten.“ Er sei erschüttert über die Nachricht aus Straßburg.

Juncker: Straßburg steht für Frieden und Demokratie

Der Präsident des EU-Parlamentes in Straßburg, Antonio Tajani, sagte, er trauere um die Opfer. "Dieses Parlament ist nicht durch kriminelle oder terroristische Anschläge zu erschüttern."

J'exprime toute ma tristesse pour les victimes des attaques de Strasbourg. Ce Parlement ne se laisse pas intimider par des attaques criminelles ou terroristes. Nous continuons à travailler et réagissons avec la force de la liberté et de la démocratie contre la terreur — Antonio Tajani (@EP_President) December 11, 2018

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker twitterte: „Meine Gedanken sind bei den Opfern der Schießerei in Straßburg, die ich mit großer Entschiedenheit verurteile.“ Straßburg sei eine Stadt, die für Frieden und Demokratie stehe.

Das EU-Parlament wurde am Abend sicherheitshalber abgeriegelt. Die Abgeordneten setzen ihr laufende Debatte aber fort.

Mehrere Abgeordnete wurden indirekt selbst Zeugen des Anschlags. So schrieb der SPD-Abgeordnete Tiemo Wölken, "Bin gerade in der Innenstadt von Straßburg. Wir waren bis eben im Restaurant eingeschlossen. Militär Checkpoints an jeder Ecke. Wir dürfen das Restaurant jetzt verlassen. Aber nur über eine bestimmte Route. So ein krasses Gefühl hatte ich noch nie."

Der CDU-Abordnete Sven Schulze schrieb, "das Europaparlament kann weiterhin nicht verlassen werden. Mitarbeiter und Abgeordnete können aber hier weiter abwarten."

Kramp-Karrenbauer: Gedanken sind bei den Opfern

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb auf Twitter, sie sei schockiert über Bilder aus Straßburg. "Hoffe Täter werden schnell gefasst. In Gedanken bei Opfern und deren Familien. Stehen an der Seite unserer französischen Freunde."

Auch AfD-Chef Jörg Meuthen sprach den Angehörigen sein Beileid aus.





Anschlag in Straßburg: Täter hat sich verschanzt





​Die französischen Behörden gehen derzeit von einem terroristischen Hintergrund aus. Bei dem Angriff in der Gegend des Straßburger Weihnachtsmarkts wurden mehrere Menschen getötet und etwa ein Dutzend weitere verletzt. Der Angreifer ist auf der Flucht.

