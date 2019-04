Amnesty übt scharfe Kritik

Todesstrafe gegen 37 Saudis vollstreckt

23.04.2019, 20:15 Uhr | dpa

Saudi-arabischer Polizist in Riad. In diesem Jahr sind Menschenrechtlern zufolge bereits mindestens 104 Menschen in Saudi-Arabien hingerichtet worden. Foto: EPA/Archiv. (Quelle: dpa)