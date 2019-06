Video zeigt Übergriff

Britischer Abgeordneter attackiert Klimaaktivistin

21.06.2019, 09:22 Uhr | küp

Klimaaktivisten unterbrechen eine Rede des britischen Finanzministers Philip Hammond vor Vertretern der Finanzdienstleistungsbranche in London. Für Aufsehen sorgen diese Handgreiflichkeiten des Tory-Abgeordneten und Staatssekretärs im britischen Außenministerium Mark Field. (Quelle: t-online.de)

Greenpeace-Aktivisten störten eine Banker-Party, der konservative Politiker Mark Field wurde dabei rabiat gegen eine Demonstrantin. Nun wird sein Rücktritt gefordert.

Erst drängte er die Frau gegen eine Säule, dann führte er sie mit einer Hand im Nacken rabiat aus dem Raum: Aufnahmen von einem Gala-Diner mit Londoner Bankern bringen den britischen Tory-Abgeordneten und Staatssekretär im Außenministerium Mark Field in Bedrängnis. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend bei der traditionellen Mansion-House-Rede in London.

Wie der britische "Guardian" berichtet, gehörte die Frau auf dem Video zu einer Gruppe von Greenpeace-Aktivisten, die auf der Veranstaltung für eine bessere Klimapolitik protestierten. Die Londoner Polizei habe nach dem Vorfall mehrere Hinweise auf einen Übergriff bekommen und prüfe diese nun. Auf den Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, wie Field die friedliche Demonstrantin angeht. Der konservative Politiker hat sich inzwischen bei der Frau entschuldigt.







Aus der Opposition kamen Forderungen nach Fields Rücktritt. Die Labour-Abgeordnete Dawn Butler nannte die Aufnahmen schrecklich und forderte auf Twitter, Field müsse entweder beurlaubt oder entlassen werden. Der Liberaldemokrat Ed Davey sagte zum "Guardian": "In dieser Sache gibt kein Wenn und Aber. Der Anblick eines Tory-Minister, der im Pinguin-Anzug gewalttätig gegen eine Greenpeace-Aktivistin vorgeht, stinkt einfach."