Bataclan-Anschlag von Paris

Terrorverdächtiger in Deutschland verhaftet

27.06.2019, 10:22 Uhr | AFP

2015 ermordeten Islamisten 130 Menschen in Paris, jetzt ist ein Terrorverdächtiger in Sachsen-Anhalt von Spezialkräften verhaftet worden. Er soll an dem Anschlag beteiligt gewesen sein.

In Sachsen-Anhalt ist ein Terrorverdächtiger wegen der Beteiligung an einem Anschlag in Paris im November 2015 festgenommen worden. Der 39-jährige Bosnier wurde vor einer Woche gefasst, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte. Gegen den Mann liege ein Europäischer Haftbefehl der belgischen Behörden wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Zusammenhang mit den Terroranschlägen unter anderem auf die Konzerthalle "Bataclan" in Paris vor.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt prüft nun seine Auslieferung nach Belgien. Der Terrorverdächtige wurde demnach in der Nacht zum 20. Juni von Spezialkräften des BKA festgenommen. Einem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft zufolge wurde er im Raum Merseburg gefasst. Aufgrund des bestehenden Europäischen Haftbefehls wurde er dem Ermittlungsrichter vor dem Amtsgericht Merseburg vorgeführt und befindet sich derzeit in vorläufiger Auslieferungshaft.

Islamistischer Terroranschlag

Der Tatverdächtige geriet im Zuge eines Verfahres der Dresdner Staatsanwaltschaft und des Bundeskriminalamts gegen zwei Bosnier wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ins Visier der Ermittler.







Islamistische Kommandos hatten am 13. November 2015 in Paris das Fußballstadion Stade de France, die Konzerthalle "Bataclan" und mehrere Restaurants überfallen. Sie töteten 130 Menschen und verletzten zahlreiche weitere.