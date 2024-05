Leicht mit der Zuordnung tun sich Polizisten vor allem bei Angriffen auf die in weiten Teilen rechtsextreme AfD: von links. So etwa, als am Wahlkreisbüro der AfD Gera "Wixx verein", "Leute waren Hier" und "fuck you" geschmiert wurde. Ohne Ermittlung der Täter sind solche allgemein gehaltenen Graffiti bei anderen Parteien oft als "Sonstige Zuordnung" abgespeichert.

NS-Symbole, die als Graffiti oder Schmierereien gegen die AfD auftauchten, wurden in der Regel als politisch motivierte Kriminalität von Links oder unter "Sonstige" zugeordnet. Das widerspricht der häufigen Behauptung von rechten Vertretern, solche Symbolik würde immer als rechte Straftat erfasst. Allerdings wurde eine E-Mail an die Potsdamer AfD mit dem Text "Ich will euch alle abschlachten ihr JUDEN!!" als Bedrohung von Rechts erfasst.

In der öffentlichen Diskussion wird die Schuld an Angriffen auf die demokratischen Parteien überwiegend automatisch Rechts zugeordnet. Tatsächlich machen Angriffe aus dem linken Lager auf linke Parteien einen erheblichen Anteil aus. Vor allem die Grünen trifft es: An manchen Büros kam die Partei kaum hinterher, Botschaften im Zusammenhang mit der Räumung des Protestcamps in Lützerath zu entfernen. Linksextreme sehen in den Grünen Verräter und zeigen das den Parteivertretern auch vielfältig.

Vor dem gleichen Dilemma stehen die Grünen auch wegen ihrer Ukraine-Unterstützung. Wenn sie als "Kriegstreiber" oder beleidigt werden, wird das meist links zugeordnet – auch wenn dazu verbotene NS-Symbole genutzt werden. Die Szene speist sich zugleich auch aus den Gruppen der verschwörungsideologischen Corona-Proteste und Impfgegner, bei denen das Links-/Rechts-Schema nicht passt – sie landen in der Kategorie "sonstige Zuordnung". Solche Angriffe haben in der Coronazeit und während des Ukrainekriegs zugenommen und lassen sich nicht der AfD zuschreiben.

7. Am häufigsten trifft es die AfD-Plakate

Täglich melden Parteien derzeit zerstörte Plakate. Übergriffe auf Matthias Ecke – SPD und Grünen-Vertreter – gab es gerade beim Aufstellen von Plakaten. Bei zerstörten oder gestohlenen Plakaten war die AfD in den vergangenen Jahren tatsächlich am häufigsten betroffen – im vergangenen Jahr fast eingeholt von den Grünen. Auch da wird aus den einzelnen Anzeigen deutlich, dass die Grünen nicht nur Hassobjekt von rechts sind, sondern auch Attacken von radikalen Umweltschützern und von Gegnern einer Ukraine-Unterstützung ausgesetzt waren. Die Anzeigen belegen aber auch hier wieder eine Tücke bei der Erfassung.

