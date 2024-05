Chinesische Zeitung nennt Baerbock und Grüne "rechtsextrem"

Aktualisiert am 10.05.2024 - 08:14 Uhr

Eine Ankündigung von Annalena Baerbock stößt einer vom Staat finanzierten chinesischen Zeitung sauer auf. Was hinter der Kritik des Blatts wohl steckt.

Ungewöhnlicher Vorwurf von einer von Peking finanzierten Zeitung in dieser Woche: In einem Bericht der chinesischen Tageszeitung "Gobal Times" werfen die Autoren der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihrer Partei eine "rechtsextreme" Gesinnung vor. Das war zunächst der "Bild"-Zeitung aufgefallen.

In dem Bericht loben die Autoren der zweitgrößten englischsprachigen Tageszeitung des Landes (die Auflage soll bei etwa 260.000 Stück liegen) die China-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz , während Baerbocks Äußerungen bei ihrer jüngsten Reise durch den Indopazifik kritisiert werden.

Chinesische Zeitung: Lob für Scholz – Kritik an Grünen

In dem Bericht kommt ein chinesischer Politikwissenschaftler zu Wort, der den Lesern des Blattes erklärt, dass die deutschen Grünen "stark ideologisch geprägt" seien und ihren Werten und Sicherheitsbefürchtungen Vorrang vor einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China geben würden. Deshalb könne es zwischen den beiden Ländern künftig zu Spannungen kommen – was den USA wiederum gefallen dürfte, so der Wissenschaftler weiter.