Vor erneuten Demonstrationen

Moskauer Polizei verhört Oppositionelle

27.07.2019, 11:48 Uhr | dpa

Die Demonstration in Moskau in der letzten Woche: Am Samstag wollen Regierungskritiker erneut auf die Straße gehen – auch ohne Genehmigung. (Archivbild) (Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa)